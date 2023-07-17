Покров Дмитрий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Покров Дмитрий

Место рождения

Екатеринославская губерния, Днепропетровская область, Новомосковский (Кировский район), с.Кировка

Дата рождения

1871

Дата смерти

31.10.1937

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

ЭГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871

Отец: Покров Аллимпий

Мать: не указана

Екатеринославская губерния, Днепропетровская область, Новомосковский (Кировский район), с.Кировка
Смерть
31.10.1937
Минусинск, город Минусинск, Красноярский край
Причина смерти: Расстрелян
Рождение ребёнка
1986

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Красноярский край, Курагинский район, д.Березовое
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Покров Федор

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности