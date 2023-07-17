Покров Дмитрий
Место рожденияЕкатеринославская губерния, Днепропетровская область, Новомосковский (Кировский район), с.Кировка
Дата рождения1871
Дата смерти31.10.1937
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871
Отец: Покров Аллимпий
Мать: не указана
Екатеринославская губерния, Днепропетровская область, Новомосковский (Кировский район), с.Кировка
Смерть
31.10.1937
Минусинск, город Минусинск, Красноярский край
Причина смерти: Расстрелян
Рождение ребёнка
1986
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Красноярский край, Курагинский район, д.Березовое
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Покров Федор
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности