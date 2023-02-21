Логинов Дмитрий Петрович
Место рожденияРоссия Ульяновская область Никольское на Черемшане
Дата рождения27.05.1921
Дата смерти05.06.1992
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.05.1921
Отец: не указан
Мать: Логинова Вера Андреевна
Россия Ульяновская область Никольское на Черемшане
Рождение ребёнка
22.12.1949
Сын: Логинов Александр Дмитриевич
Мать ребёнка: Логинова Анастасия Яковлевна
Россия Ульяновская область Никольское на Черемшане
Рождение ребёнка
08.02.1952
Мать ребёнка: Логинова Анастасия Яковлевна
Россия Ульяновская область Никольское на Черемшане
Работа или профессия
Неизвестно
дер Лопата
Пчеловод
Смерть
05.06.1992