Баталова Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Баталова Анна Ивановна

Место рождения

деревня Куксимово, Степуринская волость, Грязовецкий уезд, Вологодская губерния

Дата рождения

14.12.1910

Дата смерти

25.01.1996

Пол

Женский

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.12.1910

Отец: Баталов Иван Николаевич

Мать: Наталья Ивановна

деревня Куксимово, Степуринская волость, Грязовецкий уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
27.01.1942

Дочь: Розанова Эммианили (Эмма) Ивановна

Отец ребёнка: Розанов Иван Николаевич

деревня Куксимово, Грязовецкий район, Вологодская область
Смерть
25.01.1996
город Мурманск
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