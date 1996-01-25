Баталова Анна Ивановна
Место рождениядеревня Куксимово, Степуринская волость, Грязовецкий уезд, Вологодская губерния
Дата рождения14.12.1910
Дата смерти25.01.1996
ПолЖенский
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
14.12.1910
Отец: Баталов Иван Николаевич
Мать: Наталья Ивановна
деревня Куксимово, Степуринская волость, Грязовецкий уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
27.01.1942
Дочь: Розанова Эммианили (Эмма) Ивановна
Отец ребёнка: Розанов Иван Николаевич
деревня Куксимово, Грязовецкий район, Вологодская область
Смерть
25.01.1996
город Мурманск