Петрова Мария Ивановна
Место рождения
Дата рождения20.08.1921
Дата смерти01.02.1981
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.08.1921
Отец: иван
Мать: не указана
родилась в посёлке Пролетаровка
Рождение ребёнка
1940
Дочь: Устименко Светлана Дмитриевна
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Около 1945
Брест, Брестская область
Место и год указаны на основании записей Д.И.
Смерть
01.02.1981
Краснотурьинск, Краснотурьинск, Свердловская область
запись № 55 от 03.02.1981 г.