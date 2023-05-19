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Петрова Мария Ивановна

Место рождения

Федоровка, Сараевский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

20.08.1921

Дата смерти

01.02.1981

Пол

Женский

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.08.1921

Отец: иван

Мать: не указана

Федоровка, Сараевский муниципальный район, Рязанская область
родилась в посёлке Пролетаровка
Рождение ребёнка
1940

Дочь: Устименко Светлана Дмитриевна

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Около 1945

Муж: Петров Дмитрий Иванович

Брест, Брестская область
Место и год указаны на основании записей Д.И.
Смерть
01.02.1981
Краснотурьинск, Краснотурьинск, Свердловская область
запись № 55 от 03.02.1981 г.