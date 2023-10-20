Шкулева Мавра Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1717
Дата смертиМежду 1755 и 1770
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1717
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Между 1735 и 1743
Рождение ребёнка
Между 1736 и 1743
Сын: Шкулев Михаил Григорьевич
Отец ребёнка: Шкулев Григорий Данилович
Подлесное, Киреевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1741
Отец ребёнка: Шкулев Григорий Данилович
Рождение ребёнка
Около 1750
Дочь: Василиса Григорьевна
Отец ребёнка: Шкулев Григорий Данилович
Смерть
Между 1755 и 1770