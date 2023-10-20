Шкулева Мавра Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шкулева Мавра Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1717

Дата смерти

Между 1755 и 1770

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1719 г.р.

Дети

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1717

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Между 1735 и 1743

Муж: Шкулев Григорий Данилович

Рождение ребёнка
Между 1736 и 1743

Сын: Шкулев Михаил Григорьевич

Отец ребёнка: Шкулев Григорий Данилович

Подлесное, Киреевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1741

Сын: Шкулев Федор Григорьевич

Отец ребёнка: Шкулев Григорий Данилович

Подлесное, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1750

Дочь: Василиса Григорьевна

Отец ребёнка: Шкулев Григорий Данилович

Подлесное, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Между 1755 и 1770
Подлесное, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
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