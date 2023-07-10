Кресалов Емелиан Игнатович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКресалов Емелиан Игнатович

Кресалов Емелиан Игнатович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.08.1838 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.08.1838 ст.

Отец: Кресалов Игнат Филимонович

Мать: Кресало ?

Рождение ребёнка
09.08.1875

Сын: Кресалов Матвей Емельянович

Мать ребёнка: Кресало Мария Лактионовна

Лиман Второй, Харківська область
Рождение ребёнка
04.11.1878

Сын: Кресалов Михаил Емельянович

Мать ребёнка: Кресало Мария Лактионовна

Лиман Второй, Харківська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Евдокия Емелиановна

Мать ребёнка: Кресало Мария Лактионовна

Лиман Второй, Харківська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кресало Мария Лактионовна

Место жительства
Неизвестно
Лиман Второй, Харківська область
Смерть
Неизвестно