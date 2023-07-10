Кресалов Емелиан Игнатович
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.08.1838 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.08.1838 ст.
Отец: Кресалов Игнат Филимонович
Мать: Кресало ?
Рождение ребёнка
09.08.1875
Сын: Кресалов Матвей Емельянович
Мать ребёнка: Кресало Мария Лактионовна
Рождение ребёнка
04.11.1878
Сын: Кресалов Михаил Емельянович
Мать ребёнка: Кресало Мария Лактионовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Евдокия Емелиановна
Мать ребёнка: Кресало Мария Лактионовна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно