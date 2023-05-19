Селезнев Илья Федорович
Место рождения
Дата рожденияДо 1790
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1790
Отец: Селезнев Федор Саввич
Мать: Селезнева Феодосия
Рождение ребёнка
1824
Мать ребёнка: Селезнева Параскева Ивановна
Рождение ребёнка
1826
Сын: Селезнев Иван Ильич
Мать ребёнка: Селезнева Параскева Ивановна
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Акилина Ильинична
Мать ребёнка: Селезнева Параскева Ивановна
Рождение ребёнка
05.08.1832
Мать ребёнка: Селезнева Параскева Ивановна
Рождение ребёнка
30.07.1835
Дочь: Параскева Ильинична
Мать ребёнка: Селезнева Параскева Ивановна
Рождение ребёнка
05.10.1838
Мать ребёнка: Селезнева Параскева Ивановна
Рождение ребёнка
07.03.1841
Дочь: Корниенко Дарья Ильинична
Мать ребёнка: Селезнева Параскева Ивановна
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно