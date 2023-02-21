Skwarczynski Antonio — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиSkwarczynski Antonio

Skwarczynski Antonio

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Не указана

Дети

Между 1880 и 1882 г.р.

Добавил:

НЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Между 1880 и 1882

Дочь: Skwarczynska Agnieszka

Мать ребёнка: не указана

gubernia siedlecka, powiat konstantynowski, gmina Zakanale
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
Неизвестно