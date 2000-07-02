Артюхов Николай Лаврентьевич 17.03.1926 — найти родственников по фамилии на Familio
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Артюхов Николай Лаврентьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.03.1926

Дата смерти

02.07.2000

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.03.1926

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.05.1952

Дочь: Алешина (Артюхова) Любовь Николаевна

Мать ребёнка: Артюхова (Улазова) Зинаида Александровна

Ульяновск, город Ульяновск, Ульяновская область
Рождение ребёнка
06.10.1953

Дочь: Черкас (Артюхова) Римма Николаевна

Мать ребёнка: Артюхова (Улазова) Зинаида Александровна

Рождение ребёнка
22.09.1960

Дочь: Лазарева (Артюхова) Татьяна Николаевна

Мать ребёнка: Артюхова (Улазова) Зинаида Александровна

Смерть
02.07.2000
Ульяновск, город Ульяновск, Ульяновская область

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