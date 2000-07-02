Артюхов Николай Лаврентьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.03.1926
Дата смерти02.07.2000
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.03.1926
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.05.1952
Дочь: Алешина (Артюхова) Любовь Николаевна
Мать ребёнка: Артюхова (Улазова) Зинаида Александровна
Рождение ребёнка
06.10.1953
Дочь: Черкас (Артюхова) Римма Николаевна
Мать ребёнка: Артюхова (Улазова) Зинаида Александровна
Рождение ребёнка
22.09.1960
Дочь: Лазарева (Артюхова) Татьяна Николаевна
Мать ребёнка: Артюхова (Улазова) Зинаида Александровна
Смерть
02.07.2000