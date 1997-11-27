Платонова (Кунцевич) Эвелина Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Платонова (Кунцевич) Эвелина Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.12.1930

Дата смерти

27.11.1997

Пол

Женский

Отец

1897 г.р.

Мать

1906 г.р.

Муж

1929 г.р.

Дети

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Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.12.1930

Отец: Кунцевич Михаил

Мать: Кунцевич (Мурадова) Галина

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Платонов Марк Алексеевич

Рождение ребёнка
08.03.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Платонов Марк Алексеевич

Рождение ребёнка
08.07.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Платонов Марк Алексеевич

Смерть
27.11.1997

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