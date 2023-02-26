Савелий Фролов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1627
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1627
Отец: Фрол Семенов
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1658
Сын: Матвей Савельев
Мать ребёнка: Кристина Агафонова
Рождение ребёнка
1663
Сын: Иван Савельев
Мать ребёнка: Кристина Агафонова
Рождение ребёнка
1670
Сын: Филат Савельев
Мать ребёнка: Кристина Агафонова
Рождение ребёнка
1682
Сын: Логин Савельев
Мать ребёнка: Кристина Агафонова
Рождение ребёнка
1685
Сын: Василий Савельев
Мать ребёнка: Кристина Агафонова
Смерть
Неизвестно