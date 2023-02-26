Савелий Фролов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Савелий Фролов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1627

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1627

Отец: Фрол Семенов

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1658

Сын: Матвей Савельев

Мать ребёнка: Кристина Агафонова

Рождение ребёнка
1663

Сын: Иван Савельев

Мать ребёнка: Кристина Агафонова

Рождение ребёнка
1670

Сын: Филат Савельев

Мать ребёнка: Кристина Агафонова

Рождение ребёнка
1682

Сын: Логин Савельев

Мать ребёнка: Кристина Агафонова

Рождение ребёнка
1685

Сын: Василий Савельев

Мать ребёнка: Кристина Агафонова

Смерть
Неизвестно