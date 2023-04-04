Анна Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1791
Дата смертиМежду 10.08.1850 и 04.11.1857
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1791
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.10.1832
Сын: Ефим Дементьевич
Отец ребёнка: Дементий Михайлович
Бракосочетание
До 28.10.1832
Муж: Дементий Михайлович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Между 10.08.1850 и 04.11.1857