Анна Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1791

Дата смерти

Между 10.08.1850 и 04.11.1857

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1785 г.р.

Дети

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1791

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.10.1832

Сын: Ефим Дементьевич

Отец ребёнка: Дементий Михайлович

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
До 28.10.1832

Муж: Дементий Михайлович

Место жительства
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Между 10.08.1850 и 04.11.1857