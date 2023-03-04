Вшивцева (Стрельцова) Евдокия Филипповна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1730
Дата смертиПосле 1763
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1730
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1751
Сын: Вшивцев Денис Фомин
Отец ребёнка: Вшивцев Фома Васильевич
Поповский малой Кумены, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1757
Дочь: Устина Фомина
Отец ребёнка: Вшивцев Фома Васильевич
Рождение ребёнка
1762
Дочь: Анна Фомина
Отец ребёнка: Вшивцев Фома Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1763