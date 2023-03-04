Вшивцева (Стрельцова) Евдокия Филипповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вшивцева (Стрельцова) Евдокия Филипповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1730

Дата смерти

После 1763

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1730

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1751

Сын: Вшивцев Денис Фомин

Отец ребёнка: Вшивцев Фома Васильевич

Поповский малой Кумены, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1757

Дочь: Устина Фомина

Отец ребёнка: Вшивцев Фома Васильевич

Рождение ребёнка
1762

Дочь: Анна Фомина

Отец ребёнка: Вшивцев Фома Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вшивцев Фома Васильевич

Смерть
После 1763