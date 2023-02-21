Лисицына (Юрченко) Галина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лисицына (Юрченко) Галина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.07.1937

Дата смерти

2008

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1925 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.07.1937

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.11.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лисицын Николай Фёдорович

Рождение ребёнка
1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лисицын Николай Фёдорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лисицын Николай Фёдорович

Смерть
2008