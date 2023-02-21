Лисицына (Юрченко) Галина
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.07.1937
Дата смерти2008
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.07.1937
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.11.1959
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Лисицын Николай Фёдорович
Рождение ребёнка
1964
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Лисицын Николай Фёдорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
2008