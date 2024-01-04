Ирина (Филипповна) Марина Вострикова/ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ирина (Филипповна) Марина Вострикова/

Место рождения

Малая Матренка, Добринский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Малая Матренка, Добринский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
26.08.1801

Дочь: Наталья Григорьевна

Отец ребёнка: Востриков Григорий Петрович

Верхняя Матренка, Добринский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Востриков Григорий Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Востриков Григорий Петрович

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