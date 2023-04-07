Параскева Григорьева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1719
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1719
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1734
Сын: Иван Алексеев
Отец ребёнка: Алексей Лупанов
Рождение ребёнка
1737
Сын: Прохор Алексеев
Отец ребёнка: Алексей Лупанов
Рождение ребёнка
1738
Сын: Сергей Алексеев
Отец ребёнка: Алексей Лупанов
Рождение ребёнка
1740
Сын: Яков Алексеев
Отец ребёнка: Алексей Лупанов
Рождение ребёнка
1744
Сын: Степан Алексеев
Отец ребёнка: Алексей Лупанов
Рождение ребёнка
1749
Сын: Савелий Алексеев
Отец ребёнка: Алексей Лупанов
Рождение ребёнка
1751
Сын: Кирилл Алексеев
Отец ребёнка: Алексей Лупанов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Алексей Лупанов
Смерть
Неизвестно