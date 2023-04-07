Параскева Григорьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Параскева Григорьева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1719

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1717 г.р.

Дети

Добавил:

ГЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1719

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1734

Сын: Иван Алексеев

Отец ребёнка: Алексей Лупанов

Рождение ребёнка
1737

Сын: Прохор Алексеев

Отец ребёнка: Алексей Лупанов

Рождение ребёнка
1738

Сын: Сергей Алексеев

Отец ребёнка: Алексей Лупанов

Горное, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1740

Сын: Яков Алексеев

Отец ребёнка: Алексей Лупанов

Горное, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1744

Сын: Степан Алексеев

Отец ребёнка: Алексей Лупанов

Рождение ребёнка
1749

Сын: Савелий Алексеев

Отец ребёнка: Алексей Лупанов

Рождение ребёнка
1751

Сын: Кирилл Алексеев

Отец ребёнка: Алексей Лупанов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Алексей Лупанов

Смерть
Неизвестно