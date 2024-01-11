Вассерман Лейб Иосель
Место рожденияНе указано
Дата рождения1845
Дата смерти27.11.1913
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845
Отец: Вассерман Йоссель (Иосиф)
Мать: Вассерман Сима
Рождение ребёнка
1866
Сын: Вассерман Давид
Мать ребёнка: не указана
ИГВ №14 от1886 призыв
Рождение ребёнка
1872
Сын: Вассерман Цаллал (Савелий)
Мать ребёнка: Вассерман Цивия Цалелевна
ИГВ №14 от1892 призыв
Рождение ребёнка
1878
Дочь: Михалевич Хая
Мать ребёнка: Вассерман Цивия Цалелевна
Рождение ребёнка
1881
Сын: Вассерман Хаим
Мать ребёнка: Вассерман ?
Рождение ребёнка
1883
Сын: Вассерман Гдаль
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1903
Сын: Вассерман Иосиф Савельевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Вассерман Исай
Мать ребёнка: Вассерман ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Вассерман ?
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
27.11.1913
Фонд 789, опись 1, дело 85 (о смерти – 1913 г.)