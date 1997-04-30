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Бояков Никита Геннадьевич

Место рождения

Киров, город Киров, Кировская область

Дата рождения

30.04.1997

Пол

Мужской

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.04.1997

Отец: Бояков Геннадий Геннадьевич

Мать: Боброва Лариса Николаевна

Киров, город Киров, Кировская область