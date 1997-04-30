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Бояков Никита Геннадьевич
Бояков Никита Геннадьевич
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Место рождения
Киров
, город Киров, Кировская область
Дата рождения
30.04.1997
Пол
Мужской
Отец
Бояков Геннадий Геннадьевич
1967 г.р.
Мать
Боброва Лариса Николаевна
1969 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
НБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.04.1997
Отец:
Бояков Геннадий Геннадьевич
Мать:
Боброва Лариса Николаевна
Киров
, город Киров, Кировская область
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