(Лепикойн) Ева Георгиева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Лепикойн) Ева Георгиева

(Лепикойн) Ева Георгиева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

ГУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1887

Дочь: Рюся Анна

Отец ребёнка: Рюся Самуил Иванович

Рождение ребёнка
03.06.1892

Дочь: Катерина Самуиловна

Отец ребёнка: Рюся Самуил Иванович

Брюховицы, Яблоницкая волость, Ямбургский уезд
Восп: петр иванов рюся,катерина иванова рюся
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рюся Самуил Иванович

Смерть
Неизвестно