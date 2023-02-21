(Лепикойн) Ева Георгиева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1887
Дочь: Рюся Анна
Отец ребёнка: Рюся Самуил Иванович
Рождение ребёнка
03.06.1892
Дочь: Катерина Самуиловна
Отец ребёнка: Рюся Самуил Иванович
Брюховицы, Яблоницкая волость, Ямбургский уезд
Восп: петр иванов рюся,катерина иванова рюся
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Рюся Самуил Иванович
Смерть
Неизвестно