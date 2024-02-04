Токмакова Евдокия Калеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1892
Сын: Токмаков Андрей Николаевич
Отец ребёнка: Токмаков Николай Васильевич
Рождение ребёнка
1896
Рождение ребёнка
1899
Рождение ребёнка
1904
Рождение ребёнка
1907
Рождение ребёнка
1910
Рождение ребёнка
01.07.1914
Дочь: Бурдастых (Токмакова) Ирина Николаевна
Отец ребёнка: Токмаков Николай Васильевич