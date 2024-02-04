Токмакова Евдокия Калеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Токмакова Евдокия Калеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Токмаков Николай Васильевич

Рождение ребёнка
1892

Сын: Токмаков Андрей Николаевич

Отец ребёнка: Токмаков Николай Васильевич

Рождение ребёнка
1896

Дочь: Токмакова (Токмакова) ?

Отец ребёнка: Токмаков Николай Васильевич

Рождение ребёнка
1899

Дочь: Токмакова (Токмакова) ?

Отец ребёнка: Токмаков Николай Васильевич

Рождение ребёнка
1904

Дочь: Токмакова (Токмакова) ?

Отец ребёнка: Токмаков Николай Васильевич

Рождение ребёнка
1907

Дочь: Токмакова (Токмакова) ?

Отец ребёнка: Токмаков Николай Васильевич

Рождение ребёнка
1910

Дочь: Токмакова (Токмакова) ?

Отец ребёнка: Токмаков Николай Васильевич

Рождение ребёнка
01.07.1914

Дочь: Бурдастых (Токмакова) Ирина Николаевна

Отец ребёнка: Токмаков Николай Васильевич

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