Шипилов Никита Дементьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шипилов Никита Дементьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Шипилов Дементий Григорьевич

Мать: Шипилова Мария Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шипилова Ольга Дементьевна

Мать ребёнка: Шипилова Валентина Евгеньевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шипилова Людмила Никитична

Мать ребёнка: Шипилова Валентина Евгеньевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шипилова Анна Никитична

Мать ребёнка: Шипилова Валентина Евгеньевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шипилов Анатолий Никитович

Мать ребёнка: Шипилова Валентина Евгеньевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ларина Томара Никитична

Мать ребёнка: Шипилова Валентина Евгеньевна

Смерть
Неизвестно
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