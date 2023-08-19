Шипилов Никита Дементьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шипилова Ольга Дементьевна
Мать ребёнка: Шипилова Валентина Евгеньевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шипилова Людмила Никитична
Мать ребёнка: Шипилова Валентина Евгеньевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шипилова Анна Никитична
Мать ребёнка: Шипилова Валентина Евгеньевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шипилов Анатолий Никитович
Мать ребёнка: Шипилова Валентина Евгеньевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ларина Томара Никитична
Мать ребёнка: Шипилова Валентина Евгеньевна
Смерть
Неизвестно