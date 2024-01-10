Шамсутдинов Ахматдин Шамсутдинович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1885
Сын: Шамсутдинов Абдулла Ахматдинович
Мать ребёнка: не указана
д.Старое Мусино Чишминского района БАССР
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шамсутдинов Мухутдин
Мать ребёнка: не указана
д.Старое Мусино
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гульчира
Мать ребёнка: не указана
д.Старое Мусино
Работа или профессия
Неизвестно
Свой магазин
Образование
Неизвестно
Медресе Бузовьязово
Место жительства
Неизвестно
Бузовьязово?
Смерть
Неизвестно
д.Старое Мусино