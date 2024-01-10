Шамсутдинов Ахматдин Шамсутдинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шамсутдинов Ахматдин Шамсутдинович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1885

Сын: Шамсутдинов Абдулла Ахматдинович

Мать ребёнка: не указана

д.Старое Мусино Чишминского района БАССР
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шамсутдинов Мухутдин

Мать ребёнка: не указана

д.Старое Мусино
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гульчира

Мать ребёнка: не указана

д.Старое Мусино
Работа или профессия
Неизвестно
Свой магазин
Образование
Неизвестно
Медресе Бузовьязово
Место жительства
Неизвестно
Бузовьязово?
Смерть
Неизвестно
д.Старое Мусино
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