(Воеводина (Минеева)) Зинаида Кузьмовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1888
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888
Отец: Минеев Кузьма
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1908
Сын: Воеводин Киприян Евстафьевич
Отец ребёнка: Воеводин Евстафий Леонтьевич
Горьковская обл. Арзамасский р-н с. Выездное
Рождение ребёнка
1909
Сын: Воеводин Аким Евстафьевич
Отец ребёнка: Воеводин Евстафий Леонтьевич
д.Мамакино Линдовского района Нижегородской области
Рождение ребёнка
17.08.1912
Дочь: Кузнецова (брак 1943 Г. Ст. Линда Нижегородской Обл.) Евдокия Евстафьевна
Отец ребёнка: Воеводин Евстафий Леонтьевич
ст.Линда, Линдовского района, Горьковская область
Рождение ребёнка
1916
Дочь: Зубарева Лидия
Отец ребёнка: Воеводин Евстафий Леонтьевич
Рождение ребёнка
10.06.1923
Сын: Воеводин Александр Евстафьевич
Отец ребёнка: Воеводин Евстафий Леонтьевич
г. Курган, Курганская область, Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария
Отец ребёнка: Воеводин Евстафий Леонтьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно