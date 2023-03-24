(Воеводина (Минеева)) Зинаида Кузьмовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Воеводина (Минеева)) Зинаида Кузьмовна

(Воеводина (Минеева)) Зинаида Кузьмовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1888

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888

Отец: Минеев Кузьма

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1908

Сын: Воеводин Киприян Евстафьевич

Отец ребёнка: Воеводин Евстафий Леонтьевич

Горьковская обл. Арзамасский р-н с. Выездное
Рождение ребёнка
1909

Сын: Воеводин Аким Евстафьевич

Отец ребёнка: Воеводин Евстафий Леонтьевич

д.Мамакино Линдовского района Нижегородской области
Рождение ребёнка
17.08.1912

Дочь: Кузнецова (брак 1943 Г. Ст. Линда Нижегородской Обл.) Евдокия Евстафьевна

Отец ребёнка: Воеводин Евстафий Леонтьевич

ст.Линда, Линдовского района, Горьковская область
Рождение ребёнка
1916

Дочь: Зубарева Лидия

Отец ребёнка: Воеводин Евстафий Леонтьевич

Рождение ребёнка
10.06.1923

Сын: Воеводин Александр Евстафьевич

Отец ребёнка: Воеводин Евстафий Леонтьевич

г. Курган, Курганская область, Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Воеводин Евстафий Леонтьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария

Отец ребёнка: Воеводин Евстафий Леонтьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Воеводин Евстафий Леонтьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Воеводин Евстафий Леонтьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Воеводин Евстафий Леонтьевич

Смерть
Неизвестно