Игнатов Геннадий Михайлович
Место рождения
Дата рождения14.12.1945
Дата смерти2011
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.12.1945
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.09.1965
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Игнатова Ольга Григорьевна
Рождение ребёнка
24.11.1971
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Игнатова Ольга Григорьевна
Развод
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
2011
Томск, город Томск, Томская область
Причина смерти: Болезнь