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Игнатов Геннадий Михайлович

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Место рождения

Кривошеино, Кривошеинский муниципальный район, Томская область

Дата рождения

14.12.1945

Дата смерти

2011

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1947 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

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Место
Комментарий
Рождение
14.12.1945

Отец: не указан

Мать: не указана

Кривошеино, Кривошеинский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
13.09.1965

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Игнатова Ольга Григорьевна

Рождение ребёнка
24.11.1971

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Игнатова Ольга Григорьевна

Развод
Неизвестно

Жена: Игнатова Ольга Григорьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Игнатова Ольга Григорьевна

Смерть
2011
Томск, город Томск, Томская область
Причина смерти: Болезнь