Савенкова Пелагея Петрова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Восприемник
12.02.1911
Серпухов, Серпухов, Московская область
Исканской волости с Юрятоно Петр Федотов Савенковъ и законная жена его Анна Маркова; оба православнаго вѣроисповѣданія. Священникъ Илія Смирновъ
Смерть
Неизвестно