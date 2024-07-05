Савенкова Пелагея Петрова Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Савенкова Пелагея Петрова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Восприемник
12.02.1911
Серпухов, Серпухов, Московская область
Исканской волости с Юрятоно Петр Федотов Савенковъ и законная жена его Анна Маркова; оба православнаго вѣроисповѣданія. Священникъ Илія Смирновъ
Смерть
Неизвестно

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