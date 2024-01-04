Швырева Екатерина Ивановна
Место рождения
Дата рождения18.11.1893 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.11.1893 ст.
Отец: Швырев Иван Егорович
Мать: Швырева Мария Петровна
Бракосочетание
08.01.1912 ст.
Рождение ребёнка
10.10.1912 ст.
Отец ребёнка: Швырев Василий Исаакович
Рождение ребёнка
19.09.1914 ст.
Отец ребёнка: Швырев Василий Исаакович
Рождение ребёнка
02.09.1916 ст.
Дочь: Елизавета Васильевна
Отец ребёнка: Швырев Василий Исаакович
Рождение ребёнка
08.08.1926
Отец ребёнка: Швырев Василий Исаакович
Смерть
Неизвестно