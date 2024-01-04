Швырева Екатерина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШвырева Екатерина Ивановна

Швырева Екатерина Ивановна

Место рождения

Ериловка, Елецкий муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

18.11.1893 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.11.1893 ст.

Отец: Швырев Иван Егорович

Мать: Швырева Мария Петровна

Ериловка, Елецкий муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
08.01.1912 ст.

Муж: Швырев Василий Исаакович

Ериловка, Елецкий муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
10.10.1912 ст.

Сын: Швырев Андрей Васильевич

Отец ребёнка: Швырев Василий Исаакович

Ериловка, Елецкий муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
19.09.1914 ст.

Сын: Швырев Михаил Васильевич

Отец ребёнка: Швырев Василий Исаакович

Ериловка, Елецкий муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
02.09.1916 ст.

Дочь: Елизавета Васильевна

Отец ребёнка: Швырев Василий Исаакович

Ериловка, Елецкий муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
08.08.1926

Сын: Швырев Иван Васильевич

Отец ребёнка: Швырев Василий Исаакович

Ериловка, Елецкий муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close