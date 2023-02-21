Купцов Иван Маркелович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Купцов Иван Маркелович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ТХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Военная служба
Неизвестно
90-й пехотный Онежский полк 26.08.1916 - ранен близь д. Медуха, д. Собольчице, под г. Галич
Место жительства
Неизвестно
Шаньково, Гороховецкий муниципальный район, Владимирская область
Смерть
Неизвестно