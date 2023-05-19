Куранова (Мамутова) Агапия Александровна
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1892 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Рождение
Вычислено 1892 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
16.01.1913 ст.
Жених: казак Григорий Савельевич Куранов - 24 лет Невеста: казачка Агапия Александровна Мамутова - 20 лет Поручители: казаки Семен Петрович Жулин, Никифор Павлович Щербаков, Иван Николаевич Мамутов и ... Показать все
Смерть
Неизвестно