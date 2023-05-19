Куранова (Мамутова) Агапия Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Куранова (Мамутова) Агапия Александровна

Место рождения

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

Вычислено 1892 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1888 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕР
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Рождение
Вычислено 1892 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Бракосочетание
16.01.1913 ст.

Муж: Куранов Григорий Савельевич

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Жених: казак Григорий Савельевич Куранов - 24 лет Невеста: казачка Агапия Александровна Мамутова - 20 лет Поручители: казаки Семен Петрович Жулин, Никифор Павлович Щербаков, Иван Николаевич Мамутов и ... Показать все
Смерть
Неизвестно