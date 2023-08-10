Грачев Петр Исидоров
Место рожденияНе указано
Дата рождения1898 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
1898 ст.
Отец: Грачев Исидор
Мать: не указана
Бракосочетание
30.01.1917 ст.
Жена: Грачева Пелагия Яковлева
он 1-18 она 1-19 Ф.527 Оп.2 д.769 Ф.527 Оп.2 д.938 или #007470345 №557
Место жительства
Неизвестно
д. Малиновка Зырянский район
Смерть
Неизвестно