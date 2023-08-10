Грачев Петр Исидоров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГрачев Петр Исидоров

Грачев Петр Исидоров

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1898 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

1897 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898 ст.

Отец: Грачев Исидор

Мать: не указана

Бракосочетание
30.01.1917 ст.

Жена: Грачева Пелагия Яковлева

он 1-18 она 1-19 Ф.527 Оп.2 д.769 Ф.527 Оп.2 д.938 или #007470345 №557
Место жительства
Неизвестно
д. Малиновка Зырянский район
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close