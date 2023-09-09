Задвернюк Анастасия Евфимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1884
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1884
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
23.10.1905 ст.
Рождение ребёнка
17.11.1906 ст.
Отец ребёнка: Задвернюк Фома Константинович
Песчаная, Черкаська область
Рождение ребёнка
1914
Отец ребёнка: Задвернюк Фома Константинович
Рождение ребёнка
1919
Отец ребёнка: Задвернюк Фома Константинович
Рождение ребёнка
1921
Отец ребёнка: Задвернюк Фома Константинович
Смерть
Неизвестно