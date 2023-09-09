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Задвернюк Анастасия Евфимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1884

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1884

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
23.10.1905 ст.

Муж: Задвернюк Фома Константинович

Рождение ребёнка
17.11.1906 ст.

Сын: Задвернюк Григорий Фомич

Отец ребёнка: Задвернюк Фома Константинович

Песчаная, Черкаська область
Рождение ребёнка
1914

Сын: Задвернюк Федор Фомич

Отец ребёнка: Задвернюк Фома Константинович

Большое Мурашкино, Большемурашкинский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1919

Сын: Задвернюк Алексей Фомич

Отец ребёнка: Задвернюк Фома Константинович

Большое Мурашкино, Большемурашкинский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1921

Сын: Задвернюк Василий Фомич

Отец ребёнка: Задвернюк Фома Константинович

Большое Мурашкино, Большемурашкинский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно
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