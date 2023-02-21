Муханов Иосиф Яковлевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМуханов Иосиф Яковлевич

Муханов Иосиф Яковлевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1757

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1757

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1804

Сын: Муханов Фотий Иосифович

Мать ребёнка: не указана

Немчинова, Красно-Пахорская волость, Подольский уезд
Место жительства
С 1820 по Неизвестно
Немчинова, Красно-Пахорская волость, Подольский уезд
Исповедные ведомости Вознесенской церкви с.Сатино Подольского уезда за 1820 г. ЦГАМ ф.203 оп.747 д.979 "Иосиф Яковлев вдов 63 г."