Муханов Иосиф Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1757
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1757
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1804
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
С 1820 по Неизвестно
Исповедные ведомости Вознесенской церкви с.Сатино Подольского уезда за 1820 г. ЦГАМ ф.203 оп.747 д.979 "Иосиф Яковлев вдов 63 г."