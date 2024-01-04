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Пучинкин Иван Алимов

Место рождения

Никольское, Знаменский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1808

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808

Отец: Пучинкин Алим Антонов

Мать: Пученкина Ирина

Никольское, Знаменский муниципальный район, Тамбовская область
Место жительства
1811
Никольское, Знаменский муниципальный район, Тамбовская область
Тамбов Ф.12 оп.1 д.445 лист 35 поз 6-й рев-53
Рождение ребёнка
1830

Дочь: Пученкина Марья Ивановна

Мать ребёнка: Пучинкина Василиса Макеева

Никольское, Знаменский муниципальный район, Тамбовская область
Место жительства
1834
Никольское, Знаменский муниципальный район, Тамбовская область
Тамбов Ф.12 оп.1 д.1413 лист 100 поз 8-й рев-229
Место жительства
1858
Никольское, Знаменский муниципальный район, Тамбовская область
Ф.12 оп.1 д.2052 лист 183 поз 10 рев-255, поз 9 рев - 269
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пученкин Иван Иванов

Мать ребёнка: Пучинкина Василиса Макеева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пучинкина Василиса Макеева

Смерть
Неизвестно
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