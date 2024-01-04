Пучинкин Иван Алимов
Место рождения
Дата рождения1808
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808
Отец: Пучинкин Алим Антонов
Мать: Пученкина Ирина
Место жительства
1811
Тамбов Ф.12 оп.1 д.445 лист 35 поз 6-й рев-53
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Пученкина Марья Ивановна
Мать ребёнка: Пучинкина Василиса Макеева
Место жительства
1834
Тамбов Ф.12 оп.1 д.1413 лист 100 поз 8-й рев-229
Место жительства
1858
Ф.12 оп.1 д.2052 лист 183 поз 10 рев-255, поз 9 рев - 269
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пученкин Иван Иванов
Мать ребёнка: Пучинкина Василиса Макеева
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно