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Лаврова (Рожнова) Татьяна Владимировна
Лаврова (Рожнова) Татьяна Владимировна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Рожнов Владимир Никифорович
1938 г.р.
Мать
Рожнова Тамара Филипповна
Дети
Не указаны
Добавил:
АС
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События
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Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
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Рождение
Неизвестно
Отец:
Рожнов Владимир Никифорович
Мать:
Рожнова Тамара Филипповна
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