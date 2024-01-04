Мардеева (Зарипова) Альфия Галимовна
Место рождения
Дата рождения22.02.1940
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.02.1940
Отец: Зарипов Галим
Мать: Зарипова Кафия
Рождение ребёнка
23.02.1966
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Мардеев Марс
Рождение ребёнка
23.07.1975
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Мардеев Марс
Смерть
Неизвестно