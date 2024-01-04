Мардеева (Зарипова) Альфия Галимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мардеева (Зарипова) Альфия Галимовна

Место рождения

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

22.02.1940

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1893 г.р.

Мать

1910 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.02.1940

Отец: Зарипов Галим

Мать: Зарипова Кафия

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
23.02.1966

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мардеев Марс

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
23.07.1975

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мардеев Марс

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно
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