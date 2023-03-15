Хорунжин Владимир Витальевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиХорунжин Владимир Витальевич

Хорунжин Владимир Витальевич

avatar

Место рождения

село Баяут-1, Янгиерского района, Ташкентской области (Узбекистан)

Дата рождения

04.05.1962

Пол

Мужской

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Скрыто настройками приватности

Жена

1958 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ОТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.05.1962

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

село Баяут-1, Янгиерского района, Ташкентской области (Узбекистан)
Бракосочетание
26.12.1987

Жена: Хорунжина Татьяна Борисовна

Костомукша, Костомукшский, Республика Карелия
Рождение ребёнка
12.11.1988

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Хорунжина Татьяна Борисовна

Костомукша, Костомукшский, Республика Карелия
Скрыто настройками приватности
Работа или профессия
Около 1988
Костомукша, Костомукшский, Республика Карелия
Мануальный терапевт
Развод
24.11.1992

Жена: Хорунжина Татьяна Борисовна

Костомукша, Костомукшский, Республика Карелия