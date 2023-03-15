Хорунжин Владимир Витальевич
Место рождениясело Баяут-1, Янгиерского района, Ташкентской области (Узбекистан)
Дата рождения04.05.1962
ПолМужской
Отец
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Мать
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Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.05.1962
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
село Баяут-1, Янгиерского района, Ташкентской области (Узбекистан)
Бракосочетание
26.12.1987
Рождение ребёнка
12.11.1988
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Хорунжина Татьяна Борисовна
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Работа или профессия
Около 1988
Мануальный терапевт
Развод
24.11.1992