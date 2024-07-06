Белков Стефан Иванович
Место рождения
Дата рождения27.03.1908 ст.
Дата смерти29.07.1908 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.03.1908 ст.
ЦГИА СПб 19 / 127 / 3428 Преображения Господня 27 (30) марта 1908 Деревни Трошеницы крестьянин ИВАН ЕГОРОВ БЕЛКОВ и законная жена МАРИЯ ИОСИФОВНА оба православные Воспреемники: деревни Даншиной Горы ... Показать все
Смерть
29.07.1908 ст.
Деревни Трошеницы крестьянина ИВАНА ЕГОРОВА БЕЛКОВА сын младенец 4 месяца