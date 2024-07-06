Белков Стефан Иванович 27.03.1908 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Белков Стефан Иванович

Место рождения

Трошеницы, Лодейнопольский уезд, Олонецкая губерния

Дата рождения

27.03.1908 ст.

Дата смерти

29.07.1908 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ИЕ
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Место
Комментарий
Рождение
27.03.1908 ст.

Отец: Белков Иван Егорович

Мать: Белкова (Софронова) Мария Иосифовна (Осиповна)

Трошеницы, Лодейнопольский уезд, Олонецкая губерния
ЦГИА СПб 19 / 127 / 3428 Преображения Господня 27 (30) марта 1908 Деревни Трошеницы крестьянин ИВАН ЕГОРОВ БЕЛКОВ и законная жена МАРИЯ ИОСИФОВНА оба православные Воспреемники: деревни Даншиной Горы ... Показать все
Смерть
29.07.1908 ст.
Трошеницы, Лодейнопольский уезд, Олонецкая губерния
Деревни Трошеницы крестьянина ИВАНА ЕГОРОВА БЕЛКОВА сын младенец 4 месяца

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