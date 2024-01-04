Астафьев Логвин Алексеев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Астафьев Логвин Алексеев

Место рождения

Вторые Тербуны, Тербунский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

Около 1809

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1809

Отец: Астафьев Алексей Парфенов

Мать: не указана

Вторые Тербуны, Тербунский муниципальный район, Липецкая область
Место жительства
С 1828
Баландино, Асекеевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
Около 1831

Сын: Астафьев Никанор Логинов

Мать ребёнка: Астафьева Домна Сергеева

Баландино, Асекеевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
Около 1832

Сын: Астафьев Василий Логинов

Мать ребёнка: Астафьева Домна Сергеева

Баландино, Асекеевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
Около 1835

Сын: Астафьев Елисей Логинов

Мать ребёнка: Астафьева Домна Сергеева

Баландино, Асекеевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
Около 1837

Сын: Астафьев Егор Логинов

Мать ребёнка: Астафьева Домна Сергеева

Баландино, Асекеевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
Около 1839

Дочь: Александра Логинова

Мать ребёнка: Астафьева Домна Сергеева

Баландино, Асекеевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
Около 1840

Дочь: Арина Логинова

Мать ребёнка: Астафьева Домна Сергеева

Баландино, Асекеевский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Астафьева Домна Сергеева

Смерть
Неизвестно
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