Астафьев Логвин Алексеев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1809
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1809
Отец: Астафьев Алексей Парфенов
Мать: не указана
Место жительства
С 1828
Рождение ребёнка
Около 1831
Мать ребёнка: Астафьева Домна Сергеева
Рождение ребёнка
Около 1832
Мать ребёнка: Астафьева Домна Сергеева
Рождение ребёнка
Около 1835
Мать ребёнка: Астафьева Домна Сергеева
Рождение ребёнка
Около 1837
Мать ребёнка: Астафьева Домна Сергеева
Рождение ребёнка
Около 1839
Дочь: Александра Логинова
Мать ребёнка: Астафьева Домна Сергеева
Рождение ребёнка
Около 1840
Дочь: Арина Логинова
Мать ребёнка: Астафьева Домна Сергеева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Астафьева Домна Сергеева
Смерть
Неизвестно