Левченко (Овчарова) Александра Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Левченко (Овчарова) Александра Алексеевна

Место рождения

Кривоносово, Россошанский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

22.04.1904

Дата смерти

05.01.1979

Пол

Женский

Отец

Мать

1879 г.р.

Муж

1901 г.р.

Дети

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Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.04.1904

Отец: Овчаров Алексей

Мать: Овчарова Софья Петровна

Кривоносово, Россошанский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1925

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Левченко Филипп Дмитриевич

Васильевка, Кантемировский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
18.05.1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Левченко Филипп Дмитриевич

Дьяченково, Богучарский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Левченко Филипп Дмитриевич

Работа или профессия
Неизвестно
управляющая колхоза
Смерть
05.01.1979
Похороны
Неизвестно
Митрофановка, Кантемировский муниципальный район, Воронежская область