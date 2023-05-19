Левченко (Овчарова) Александра Алексеевна
Место рождения
Дата рождения22.04.1904
Дата смерти05.01.1979
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.04.1904
Отец: Овчаров Алексей
Мать: Овчарова Софья Петровна
Рождение ребёнка
1925
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Левченко Филипп Дмитриевич
Васильевка, Кантемировский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
18.05.1938
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Левченко Филипп Дмитриевич
Дьяченково, Богучарский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
управляющая колхоза
Смерть
05.01.1979
Похороны
Неизвестно
Митрофановка, Кантемировский муниципальный район, Воронежская область