Нелюбина Прасковья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1871 и 1882
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1871 и 1882
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.03.1906
Сын: Нелюбин Тимофей Филиппович
Отец ребёнка: Нелюбин Филипп Егорович
Кудара, Кабанский муниципальный район, Республика Бурятия
Рождение ребёнка
16.08.1909
Сын: Нелюбин Анфиноген Филиппович
Отец ребёнка: Нелюбин Филипп Егорович
Рождение ребёнка
1918
Сын: Нелюбин Максим Филиппович
Отец ребёнка: Нелюбин Филипп Егорович
Рождение ребёнка
1922
Дочь: Надежда Филипповна
Отец ребёнка: Нелюбин Филипп Егорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зоя Филипповна
Отец ребёнка: Нелюбин Филипп Егорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Полина Филиповна
Отец ребёнка: Нелюбин Филипп Егорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Нелюбин Иннокентий Филиппович
Отец ребёнка: Нелюбин Филипп Егорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно