Нелюбина Прасковья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нелюбина Прасковья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1871 и 1882

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1871 и 1882

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.03.1906

Сын: Нелюбин Тимофей Филиппович

Отец ребёнка: Нелюбин Филипп Егорович

Кудара, Кабанский муниципальный район, Республика Бурятия
Рождение ребёнка
16.08.1909

Сын: Нелюбин Анфиноген Филиппович

Отец ребёнка: Нелюбин Филипп Егорович

Рождение ребёнка
1918

Сын: Нелюбин Максим Филиппович

Отец ребёнка: Нелюбин Филипп Егорович

Рождение ребёнка
1922

Дочь: Надежда Филипповна

Отец ребёнка: Нелюбин Филипп Егорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зоя Филипповна

Отец ребёнка: Нелюбин Филипп Егорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Полина Филиповна

Отец ребёнка: Нелюбин Филипп Егорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Нелюбин Иннокентий Филиппович

Отец ребёнка: Нелюбин Филипп Егорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Нелюбин Филипп Егорович

Смерть
Неизвестно
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