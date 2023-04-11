Иванникова (Назаренко) Нина Николаевна
Место рождениягоро Мозырь, Гомелевской области, Белорусской ССР
Дата рождения03.10.1657
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.10.1657
Отец: не указан
Мать: не указана
горо Мозырь, Гомелевской области, Белорусской ССР
Рождение ребёнка
15.07.1979
Дочь: Иванникова Елена Вячеславовна
Отец ребёнка: Иванников Вячеслав Михайлович
г.Мозырь, Гомелевской области
Рождение ребёнка
14.02.1985
Сын: Иванников Михаил Вячеславович
Отец ребёнка: Иванников Вячеслав Михайлович
г.Мозырь, Гомелевской области
Бракосочетание
Неизвестно