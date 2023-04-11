Иванникова (Назаренко) Нина Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванникова (Назаренко) Нина Николаевна

Место рождения

горо Мозырь, Гомелевской области, Белорусской ССР

Дата рождения

03.10.1657

Пол

Женский

Добавил:

ТТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.10.1657

Отец: не указан

Мать: не указана

горо Мозырь, Гомелевской области, Белорусской ССР
Рождение ребёнка
15.07.1979

Дочь: Иванникова Елена Вячеславовна

Отец ребёнка: Иванников Вячеслав Михайлович

г.Мозырь, Гомелевской области
Рождение ребёнка
14.02.1985

Сын: Иванников Михаил Вячеславович

Отец ребёнка: Иванников Вячеслав Михайлович

г.Мозырь, Гомелевской области
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иванников Вячеслав Михайлович