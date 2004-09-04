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(Рыбакова) Клавдия

Место рождения

СССР, Марий Эл, д. Куркумбал

Дата рождения

21.03.1936

Дата смерти

04.09.2004

Пол

Женский

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.03.1936

Отец: Рыбаков Сергей

Мать: Пелагея

СССР, Марий Эл, д. Куркумбал
Рождение ребёнка
08.04.1960

Сын: Рыжиков Виктор

Отец ребёнка: Рыжиков Владимир

Хабаровск, город Хабаровск, Хабаровский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рыжиков Владимир

Смерть
04.09.2004
Хабаровск, город Хабаровск, Хабаровский край
Похороны
Неизвестно
Хабаровск, город Хабаровск, Хабаровский край
Центральное кладбище, сектор 51
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