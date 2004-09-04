(Рыбакова) Клавдия
Место рожденияСССР, Марий Эл, д. Куркумбал
Дата рождения21.03.1936
Дата смерти04.09.2004
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.03.1936
Отец: Рыбаков Сергей
Мать: Пелагея
СССР, Марий Эл, д. Куркумбал
Рождение ребёнка
08.04.1960
Сын: Рыжиков Виктор
Отец ребёнка: Рыжиков Владимир
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Рыжиков Владимир
Смерть
04.09.2004
Похороны
Неизвестно
Центральное кладбище, сектор 51