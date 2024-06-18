Пузиков Александр Титович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1835
Дата смерти21.03.1905
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835
Отец: Пузиков Тит Михайлович
Мать: Пузикова Анна Федоровна
Бракосочетание
12.02.1856
Рождение ребёнка
1857
Рождение ребёнка
1859
Рождение ребёнка
25.08.1864
Сын: Пузиков Иван Александрович
Мать ребёнка: Пузикова (Осипова) Дарья Петровна
Рождение ребёнка
1865
Смерть
21.03.1905