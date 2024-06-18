Пузиков Александр Титович 1835 — найти родственников по фамилии на Familio
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Пузиков Александр Титович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1835

Дата смерти

21.03.1905

Пол

Мужской

Отец

1807 г.р.

Мать

Жена

1856 г.р.

Дети

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1864 г.р.
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Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835

Отец: Пузиков Тит Михайлович

Мать: Пузикова Анна Федоровна

Бракосочетание
12.02.1856

Жена: Пузикова (Осипова) Дарья Петровна

Рождение ребёнка
1857

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Пузикова (Осипова) Дарья Петровна

Рождение ребёнка
1859

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Пузикова (Осипова) Дарья Петровна

Рождение ребёнка
25.08.1864

Сын: Пузиков Иван Александрович

Мать ребёнка: Пузикова (Осипова) Дарья Петровна

Рождение ребёнка
1865

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Пузикова (Осипова) Дарья Петровна

Смерть
21.03.1905

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