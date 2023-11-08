Григорченков Иван Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.11.1930
Дата смерти21.06.1992
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.11.1930
Отец: Григорченков Иван Иванович
Мать: Григорченкова Пелагея
Бракосочетание
02.08.1952
Рождение ребёнка
28.03.1953
Дочь: Обойщикова Раиса Ивановна
Мать ребёнка: Григорченкова Валентина Александровна
Рождение ребёнка
08.11.1955
Сын: Григорченков Александр Иванович
Мать ребёнка: Григорченкова Валентина Александровна
Рождение ребёнка
21.09.1964
Дочь: Григорченкова Наталья Ивановна
Мать ребёнка: Григорченкова Валентина Александровна
Зубарево, Пошехонский район, Ярославская область
Смерть
21.06.1992