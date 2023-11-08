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Григорченков Иван Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.11.1930

Дата смерти

21.06.1992

Пол

Мужской

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.11.1930

Отец: Григорченков Иван Иванович

Мать: Григорченкова Пелагея

Бракосочетание
02.08.1952

Жена: Григорченкова Валентина Александровна

Петровское, Куйбышевский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
28.03.1953

Дочь: Обойщикова Раиса Ивановна

Мать ребёнка: Григорченкова Валентина Александровна

Петровское, Куйбышевский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
08.11.1955

Сын: Григорченков Александр Иванович

Мать ребёнка: Григорченкова Валентина Александровна

Рождение ребёнка
21.09.1964

Дочь: Григорченкова Наталья Ивановна

Мать ребёнка: Григорченкова Валентина Александровна

Зубарево, Пошехонский район, Ярославская область
Смерть
21.06.1992
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