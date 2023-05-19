Копылов Иван Кириллович
Место рождения
Дата рождения26.11.1936
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.11.1936
Рождение ребёнка
04.10.1961
Дочь: Чегодаева Нина Ивановна
Мать ребёнка: Копылова Мария Родионовна
Рождение ребёнка
16.02.1965
Мать ребёнка: Копылова Мария Родионовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Белозерск, Белозерский муниципальный район, Вологодская область