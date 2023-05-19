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Копылов Иван Кириллович

Место рождения

Аристово, Белозерский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

26.11.1936

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.11.1936

Отец: Копылов Кирилл Михайлович

Мать: Копылова Елизавета Семеновна

Аристово, Белозерский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
04.10.1961

Дочь: Чегодаева Нина Ивановна

Мать ребёнка: Копылова Мария Родионовна

Визьма, Белозерский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
16.02.1965

Сын: Копылов Николай Иванович

Мать ребёнка: Копылова Мария Родионовна

Визьма, Белозерский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Копылова Мария Родионовна

Смерть
Неизвестно
Белозерск, Белозерский муниципальный район, Вологодская область