Сочнева Ирина Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.09.1975
Дата смерти14.11.2010
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.09.1975
Отец: Галко Григорий Иванович
Мать: Галко Людмила Сергеевна
Рождение ребёнка
18.04.1996
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Сочнев Сергей Николаевич
Спартак, Федоровский муниципальный район, Саратовская область
Смерть
14.11.2010