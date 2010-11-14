Сочнева Ирина Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сочнева Ирина Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.09.1975

Дата смерти

14.11.2010

Пол

Женский

Отец

1953 г.р.

Мать

1954 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.09.1975

Отец: Галко Григорий Иванович

Мать: Галко Людмила Сергеевна

Рождение ребёнка
18.04.1996

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сочнев Сергей Николаевич

Спартак, Федоровский муниципальный район, Саратовская область
Смерть
14.11.2010