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Kupffer Samuel

Место рождения

Zabeln / Kurl. (Pastorat)

Дата рождения

24.05.1759

Дата смерти

28.09.1831

Пол

Мужской

Отец

1722 г.р.

Мать

1734 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ДЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.05.1759

Отец: Kupffer (lettland) Karl Wilhelm I.

Мать: Kupffer Gerdruta Louisa

Zabeln / Kurl. (Pastorat)
Работа или профессия
Неизвестно
Pastor zu Zabeoln / Kuri.
Работа или профессия
Неизвестно
Pastor zu Zabeln
Работа или профессия
Неизвестно
Zabeln, Kurlad, Lettland
Pastor in Zabeln
Образование
Неизвестно
Halle / Saale
Universitätsstudium Theologie
Место жительства
Неизвестно
(38)
Смерть
28.09.1831
Zabeln / Kurl. (Pastorat)
Похороны
Неизвестно
Zabeln / Kurl.
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