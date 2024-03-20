Kupffer Samuel
Место рожденияZabeln / Kurl. (Pastorat)
Дата рождения24.05.1759
Дата смерти28.09.1831
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.05.1759
Zabeln / Kurl. (Pastorat)
Работа или профессия
Неизвестно
Pastor zu Zabeoln / Kuri.
Работа или профессия
Неизвестно
Pastor zu Zabeln
Работа или профессия
Неизвестно
Zabeln, Kurlad, Lettland
Pastor in Zabeln
Образование
Неизвестно
Halle / Saale
Universitätsstudium Theologie
Место жительства
Неизвестно
(38)
Смерть
28.09.1831
Zabeln / Kurl. (Pastorat)
Похороны
Неизвестно
Zabeln / Kurl.