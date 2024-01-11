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Егер Илья
Егер Илья
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
16.09.1937
Дата смерти
20.06.1994
Пол
Мужской
Отец
Егер Абрам
1904 г.р.
Мать
Егер (Боксер) Софья
1907 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АЛ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.09.1937
Отец:
Егер Абрам
Мать:
Егер Софья
Смерть
20.06.1994
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