Егер Илья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Егер Илья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.09.1937

Дата смерти

20.06.1994

Пол

Мужской

Отец

1904 г.р.

Мать

1907 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.09.1937

Отец: Егер Абрам

Мать: Егер Софья

Смерть
20.06.1994
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