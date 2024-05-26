Татьяна Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1911
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1934
Отец ребёнка: Макаров Семён Тимофеевич
Рождение ребёнка
1937
Сын: Макаров Владимир Семёнович
Отец ребёнка: Макаров Семён Тимофеевич
Рождение ребёнка
1940
Дочь: Макарова Зинаида Семёновна
Отец ребёнка: Макаров Семён Тимофеевич
Смерть
Неизвестно