Татьяна Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Татьяна Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1911

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Макаров Семён Тимофеевич

Рождение ребёнка
1934

Сын: Макаров Павел Семёнович

Отец ребёнка: Макаров Семён Тимофеевич

Никитинка, Туймазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1937

Сын: Макаров Владимир Семёнович

Отец ребёнка: Макаров Семён Тимофеевич

Никитинка, Туймазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1940

Дочь: Макарова Зинаида Семёновна

Отец ребёнка: Макаров Семён Тимофеевич

Никитинка, Туймазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
Неизвестно

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