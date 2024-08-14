Черемисин Пахом Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1831 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1831 ст.
Отец: Черемисин Иван Иванович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1852 ст.
Дочь: (Черемисина) Екатерина Пахомовна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1854
Дочь: (Черемисина) Елена Пахомовна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1856 ст.
Сын: Черемисин Фёдор Пахомович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1860 ст.
Сын: Черемисин Григорий Пахомович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1870 ст.
Сын: Черемисин Тимофей Пахомович
Мать ребёнка: не указана
Рожден Михайловка, Кавказ
Смерть
Неизвестно