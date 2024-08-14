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Черемисин Пахом Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1831 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1831 ст.

Отец: Черемисин Иван Иванович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1852 ст.

Дочь: (Черемисина) Екатерина Пахомовна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1854

Дочь: (Черемисина) Елена Пахомовна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1856 ст.

Сын: Черемисин Фёдор Пахомович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1860 ст.

Сын: Черемисин Григорий Пахомович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1870 ст.

Сын: Черемисин Тимофей Пахомович

Мать ребёнка: не указана

Рожден Михайловка, Кавказ
Смерть
Неизвестно

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