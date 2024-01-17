Hensel (Гензель) Wilhelm (Вильгелм)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.04.1885
Дочь: Walter (вальтер) Juliane (Юлиана Вильгелминовна) (Юлиана Вильгелминовна)
Мать ребёнка: Hensel (гензель) ?
Lübljana Gubernaja, Kolonia Trojna (Polen)
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Hensel (гензель) ?
Смерть
Неизвестно