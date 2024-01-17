Hensel (Гензель) Wilhelm (Вильгелм) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Hensel (Гензель) Wilhelm (Вильгелм)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

LB
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.04.1885

Дочь: Walter (вальтер) Juliane (Юлиана Вильгелминовна) (Юлиана Вильгелминовна)

Мать ребёнка: Hensel (гензель) ?

Lübljana Gubernaja, Kolonia Trojna (Polen)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Hensel (гензель) ?

Смерть
Неизвестно
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